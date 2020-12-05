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Вирусолог из Ухани заявила о распространении новых типов коронавируса

  • 5.12.2020, 8:23
  • 2,419
Вирусолог из Ухани заявила о распространении новых типов коронавируса

Ши Чжэнли назвала их источник.

Исследователь Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли предсказала распространение новых типов коронавируса. Об этом сообщает Guardian (перевод — lenta.ru).

По ее словам, летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусных инфекций, которые способны передаваться людям. Она отметила, что эти вирусы, в том числе и родственные Sars-CoV-2, могли распространиться в природе за пределами КНР, в странах Южной Азии.

Чжэнли добавила, что хотя первоначальным носителем коронавирусов являются летучие мыши, Sars-CoV-2 все же передался сначала «промежуточному» животному, а после этого человеку.

В июле ученые из Сингапура предупредили о появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который вновь будет передаваться от животного к человеку. Об этом сообщил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа. При этом ученый признал, что существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка.

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