Санкции должны быть сильными и чувствительными 2 Татьяна Новикова

5.12.2020, 16:07

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Отключение от SWIFT — это сильная мера, направленная на государство, а не на граждан.

Сразу по поводу двух инфоповодов последних дней, обсуждаемых и не очень.

Серьезные взрослые люди, среди которых даже есть уважемые блогеры, аналитики, журналисты, на полном серьезе рассуждают о «грядущей катастрофе в виде отключения от SWIFT, которое предлагают недальновидные политики из-за бугра». А мы тут горемычные без SWIFTа помрем-помрем раньше времени, и повестки из РОВД на допрос с пристрастием не дождемся, ляжет наша экономика, а банковское дело самопроизвольно и безвозвратно привяжется к России.

Более нелепой дискуссии трудно себе представить. Где мы, вы, а где SWIFT? И где банковская система России?

И простите, то, что уже происходит или произошло, без отключения SWIFT, не свидетельство ли того, что:

- экономика легла,

- бюджет треснул,

- люди помирают-погибают от пыток-избиений-ранений-коронавируса раньше времени,

- наступил полный дефолт права и массовый террор, по законам которого не спасешь теперь добра, нам себя спасать пора (хотя и последнее будет затруднительно)?

Ладно, всех пекущихся об экономике в судный день не волнует ли тема БелАЭС? Этот радиоактивный самовар аварийно сбрасывает пар, там постоянно что-то ломается, выходит из строя и так далее, и это никого не смущает, наоборот! Если завтра произойдет радиационный выброс и часть территории, прежде пригодной для жизни перестанет таковой быть, то это так и надо? Лишь бы был SWIFT!

Как скажете, пусть SWIFT! В условиях, когда у людей снимают деньги со счетов, и вводят из в минус только за то, что они получили помощь, которая должна бы в качестве компенсации причитаться им от государства, пусть будет SWIFT, лишь бы гражданам было покойно!

Я не знаю, стокгольмский ли это синдром, вот эта забота о том, чтобы в тюрьме исправно солили баланду, но если так и будет продолжаться, то режим вечен!

К слову, про отключение SWIFT. Как часто вы совершаете банковские транзакции? Как часто пользуетесь именно карточкой, на которую вам приходит белорусская народная зарплата, начисленная в рублях? Каждый день? Ну снимите пенсию, зарплату, все несчастные рубли и подождите день-другой или неделю!

Отключение от SWIFT - это сильная мера, направленная на государство, а не на граждан, поскольку данная мера должна быть кратковременной!

Еще и еще раз - санкции должны быть:

- Cильными и чувствительными

- Своевременными, то есть наступающими именно тогда, когда это имеет смысл и может привести к конкретному ожидаемому результату, выполнению требования

- Кратковременными! Поскольку к долговременным санкциям режим хорошо научился приспосабливаться.

Если же брать адресные санкции против т.н. кошельков Лукашенко, то они могут быть хоть вечными, но их влияние направлено на долгосрочную перспективу.

Татьяна Новикова, «Фейсбук»

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