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В Великобритании начинается массовая вакцинация от коронавируса

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  • 5.12.2020, 20:56
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В Великобритании начинается массовая вакцинация от коронавируса
фото: Sky News

Первыми вакцину от BioNTech и Pfizer получат пожилые люди и медики.

Великобритания получила первые дозы вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer в субботу, 5 декабря, пишет "Зеркало недели. Украины".

Первые прививки начнут делать с 8 декабря, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление управляющего директора Национальной службы здравоохранения Великобритании Криса Хопсона.

Первыми вакцинацию пройдут жители и сотрудники домов престарелых, лица старше 80 лет, а также медперсонал, который лечит инфицированных коронавирусом пациентов.

За всю следующую неделю в Великобритании рассчитывают распространить 800 тысяч доз вакцин. Власти надеются, что еще "миллионы" доз будут доставлены в страну до Нового года.

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