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Студенты Гродненского университета вступились за преподавателя

  • 5.12.2020, 21:14
  • 2,672
Студенты Гродненского университета вступились за преподавателя

Валентина Оскирко требуют восстановить и объявить ему благодарность.

Более 270 студентов и выпускников инженерно-физических специальностей ГрГУ поставили свои подписи в защиту Валентина Оскирко, сообщает Telegram-канал «ГрГУ-Перемен».

Кроме этого, подписанты требуют объявить Валентину Оскирко благодарность за многолетний и добросовестный труд, поскольку он заслужил уважение и признательность студентов и выпускников.

Ранее руководство Гродненского университета не продлило контракт со старшим преподавателем кафедры общей физики Валентином Оскирко. С 3 декабря он остался без работы.

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