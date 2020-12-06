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Врачи раскрыли разницу между потерей обоняния при COVID-19 и ОРВИ

  • 6.12.2020, 8:36
  • 11,190
Врачи раскрыли разницу между потерей обоняния при COVID-19 и ОРВИ

Медики советуют обратить внимание на одну деталь.

Врач-терапевт Елена Селькова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла разницу между потерей обоняния при коронавирусе и ОРВИ.

По ее словам, при COVID-19 сначала теряется обоняние, но без отеков слизистой полости носа, то есть без насморка. «Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания», — пояснила специалист, добавив, что потом бывает так, что спустя несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания.

Селькова добавила, что при острых респираторных заболеваниях обоняние пропадает, однако слизистая полости носа забита, в этой области скапливается слизь и возникает чувство заложенности.

Ранее Селькова заявила, что потеря обоняния не из-за коронавируса может свидетельствовать о серьезного заболевания. В первую очередь, запахи могут пропадать при отеке слизистой оболочки носа. Как правило, это происходит вследствие острых респираторных заболеваний или аллергических реакций, особенно в период цветения. Кроме того, потеря обоняния может проявиться после перенесенного инфаркта или при переломе решетчатой пластинки носа.

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