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В Беларуси проходит воскресный Марш

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  • 6.12.2020, 12:31
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В Беларуси проходит воскресный Марш
Архивное фото: Владимир Цвирко

Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.

В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

12:38 Один из минских районов развернул огромный национальный флаг.

Фото: Белсат

12:37 Минские пригороды выходят на Марш.

12:36 Гродненский Фолюш вышел на Марш.

12:33 Минчане собираются на Марш в своих дворах.

Фото: Белсат

12:25 Жители Боровлян под Минском вышли на Марш.

12:06 Жители Светлогорска вышли на акцию протеста под бело-красно-белыми флагами.

12:00 В витебском микрорайоне Билево люди собрались на Марш.

11:36 Свой Марш организовали жители Заславля. Участники шествия приехали к жителям агрогородка Петришки.

10:44 Древний белорусский Новогрудок первым вышел на воскресный Марш.

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