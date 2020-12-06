В Беларуси проходит воскресный Марш

В Беларуси проходит воскресный Марш1
- 6.12.2020, 12:31
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Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.
В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
12:38 Один из минских районов развернул огромный национальный флаг.
12:37 Минские пригороды выходят на Марш.
12:36 Гродненский Фолюш вышел на Марш.
12:33 Минчане собираются на Марш в своих дворах.
12:25 Жители Боровлян под Минском вышли на Марш.
12:06 Жители Светлогорска вышли на акцию протеста под бело-красно-белыми флагами.
12:00 В витебском микрорайоне Билево люди собрались на Марш.
11:36 Свой Марш организовали жители Заславля. Участники шествия приехали к жителям агрогородка Петришки.
Заславль и аг. Петришки вышли на воскресный марш! pic.twitter.com/aBU3wiDNvc— charter97.org (@charter_97) December 6, 2020
10:44 Древний белорусский Новогрудок первым вышел на воскресный Марш.