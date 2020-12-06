На границе Беларуси с Литвой — транспортный коллапс

На границе Беларуси с Литвой — транспортный коллапс3
- 6.12.2020, 12:37
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Более 900 грузовиков застряли в пунктах пропуска на выезд в ЕС.
На белорусско-литовской границе утром 6 декабря выезда в Литву ожидают более 900 грузовиков. Очередь также наблюдается на границе с Латвией и Польшей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
На выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» стоит более 150 грузовиков. В «Каменном Логе» застряли еще 350 большегрузов, в «Беняконях» — 250 и в «Привалке» — 220.
В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе стоит более 110 грузовиков. Еще более сотни ожидают в «Урбанах».
На выезд в Польшу в пункте «Брузги» застряли более 140 машин. Очередь из 90 фур наблюдается в «Берестовице», еще 20 грузовиков стоят в «Козловичах».