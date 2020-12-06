Видеофакт: Многочисленные колонны протестующих в Минске

Видеофакт: Многочисленные колонны протестующих в Минске1
- 6.12.2020, 14:32
- 7,762
Протест по всей столице.
Telegram-каналы «Баста!» и НЕХТА публикуют видео мощных колонн минского Марша.
«В Минске и других городах протестующие локально собираются в продолжительные колонны, несмотря на немногочисленные задержания абсолютно случайных прохожих. Воскресные Марши наглядно подтверждают, что белорусские карательные органы попросту боятся подойти к протестующим даже если наблюдают соотношение сил 1:2.
Водители не остаются в стороне: они активно поддерживают протестные прогулки сигналами, по возможности препятствуют лукашистским бандитам добраться до протестующих», — пишет НЕХТА.
Следить за событиями протестного Марша в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.