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В Минске, Гродно и Бресте задержаны свыше 300 участников акций протеста

  • 6.12.2020, 20:51
  • 1,245
В Минске, Гродно и Бресте задержаны свыше 300 участников акций протеста
Фото: тАСС

Протесты в Беларуси не стихают с августа.

В воскресенье в ряде городов Беларуси прошли ставшие уже традиционными акции протеста против режима Лукашенко.

По данным правозащитного центра "Вясна", к вечеру в Минске, Гродно и Бресте были задержаны 215 человек. В их числе - несколько журналистов агентства БелаПАН и журналистка агентства "Интерфакс-Запад".

В свою очередь ГУВД Беларуси сообщило о том, что задержаны свыше 300 человек.

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