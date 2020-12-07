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Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе

  • 7.12.2020, 9:16
  • 2,227
Пассажиров самолета Москва — Нью-Йорк эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Судно принадлежит российской компании «Аэрофлот».

В ночь на понедельник, 7 декабря, в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди после анонимного сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров рейса Москва — Нью-Йорк авиакомпании «Аэрофлот».

Об этом сообщает Fox News.

На борту были 250 пассажиров. Правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос. Всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками.

Вскоре в пресс-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

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