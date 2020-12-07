Пенсионеры и медики вышли на площадь Якуба Коласа в Минске 6 7.12.2020, 12:52

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Архивное фото tut.by

Лукашисты испугались десятого Марша мудрости.

В Минске пенсионеры и медики вышли на десятый Марш мудрости.

На этот раз пунктом сбора выбрали не Площадь Независимости, а площадь Якуба Коласа.

Лукашисты испугались десятого Марша мудрости и каратели сразу начали нападать на пенсионеров, пытаясь вытеснить их с площади. Однако участники Марша не сдавались и более часа удерживали площадь за собой.

Сайт Charter97.org публикует хронологию сегодняшнего противостояния медиков и пенсионеров с лукашенковскими карателями.

12.57 Так выглядела сегодняшняя акция на площади Якуба Коласа, которую смелые пенсионеры удерживали за собой больше часа.

12.50 Часть участников Марша смогла пройти некоторое расстояние в сторону центра Минска.

12.45 Каратели пытаются заблокировать Марш, но пенсионеры не сдаются.

12.20 Участники Марша собираются на площади Якуба Коласа.

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