Во Львове открылась выставка Владимира Цеслера «Верым, можам, пераможам»
- 7.12.2020, 14:30
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За первые три дня ее посетили 800 человек.
Львов стал четвертым украинским городом, который принимает выставку политических плакатов известного в Беларуси художника Владимира Цеслера. До этого его работы могли увидеть в Киеве, Одессе и Сумах.
Как сообщили во Львовском муниципальном художественном центре, где организована выставка, работы белорусского художника вызывают большой интерес у львовян.
«За три дня, пока действует выставка, ее уже посетили 800 зрителей», - рассказала «Радыё Свабода» менеджер Центра.
По ее словам, выставка, в которую включено 12 протестных плакатов, будет действовать до 14 декабря, а потом переедет в другой город. В рамках выставки в центре состоится лекция об активности белорусских художников во время акций протеста, которые начались в Беларуси сразу после президентских выборов.
После выборов Владимир Цеслер начал публиковать в социальных сетях свои работы, а 21 августа вынужден был уехать из Беларуси.
«Угроз не было, но, как только я выложил свой последний пост, сказали скрыться. Не говорили, что мне кто-то угрожает, но сказали: «Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт?» Все начали предлагать помощь. И я, не дожидаясь, переехал сейчас в другое место, здесь недалеко», - сказал он тогда журналистам.