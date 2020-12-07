Пенсионеры в Минске смогли прорваться на площадь Независимости и Привокзальную площадь

Пенсионеры в Минске смогли прорваться на площадь Независимости и Привокзальную площадь2
- 7.12.2020, 14:41
- 3,509
Марш состоялся, несмотря на все потуги лукашистов.
В Минске пенсионеры и медики вышли на десятый Марш мудрости. Местом сбора стала площадь Якуба Коласа.
Лукашисты испугались десятого Марша мудрости и сразу начали нападать на пенсионеров, пытаясь вытеснить их с площади. Однако участники Марша не сдавались и более часа удерживали площадь за собой.
Кроме того, колонна Марша, несмотря на все потуги лукашистов, смогла организоваться и двинуться в центр Минска.
На данный момент, одна часть участников Марша пенсионеров дошла до площади Независимости. Вторая – до Привокзальной площади, сообщает телеграм-канал «Баста!».