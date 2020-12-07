Ученые выяснили, как птицы делают людей счастливыми 5 7.12.2020, 16:00

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Исследование провели специалисты из Германии.

Многие из нас не совсем понимают, как биоразнообразие влияет непосредственно на жизнь человека. В ходе нового исследования ученые отчасти ответили на этот трудный вопрос. Оказывается, люди испытывают удовлетворение, если слышат голоса разных птиц, пишет popmech.ru.

Многие предыдущие исследования показали, что воздействие природы благотворно влияет на психологическое здоровье человека. Это заставило экспертов из Германии провести дополнительный опрос и понять, что же именно нам так нравится в прогулках на природе. Результаты анкетирования более 26 000 взрослых людей по всей Европе сильно удивили ученых! Оказалось, что пение новых видов птиц в районе проживания человека доставляет такое же удовольствие, как и ежегодная прибавка в размере 1500 долларов!

«Европейцы особенно довольны своей жизнью, если в их ближайшем окружении наблюдается высокое видовое разнообразие», — комментирует автор статьи эколог Джоэл Метхорст. «Согласно нашим выводам, самые счастливые европейцы — это те, кто может слушать множество различных видов птичьих песен в своей повседневной жизни или кто живет близко к лесам и заповедникам».

Пернатые — один из наиболее заметных аспектов природы, который сигнализирует о «зелености» города. Они являются показателем общего биологического разнообразия и наличия зеленых насаждений и воды.

Исследователи заключают, что природа очень важна для благополучия общества. «Биологическое разнообразие в настоящее время сокращается. Это может привести к тому, что состояние человека пострадает от обеднения природы», — резюмирует Метхорст.

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