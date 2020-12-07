ЕС решил освободить от НДС вакцины и тесты на COVID-19 7.12.2020, 18:32

Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС.

Совет Европейского союза разрешил странам — членам ЕС временно освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) вакцины от коронавируса, тесты на инфекцию и другие товары, необходимые для вакцинации. Об этом сообщается на сайте совета.

«Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам-членам временно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и товары, необходимые для вакцинации, до 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Страны Евросоюза могут также использовать сниженные ставки НДС на эти товары, если примут такое решение, уточнили в совете.

Поправки были приняты 1 декабря, они вступают в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале Евросоюза, следует из документа. Сейчас в правовой базе ЕС опубликована версия директивы от 1 декабря.

Размер НДС в Евросоюзе каждая страна устанавливает отдельно, но ставка должна быть не ниже 15%. Исключения составляют налоги на товары и услуги, список которых формируется на уровне Евросоюза. Налог в этом случае может быть снижен до 5%.

Сейчас Евросоюз уже подписал контракты на предзаказ около 1,5 млрд доз вакцин с шестью западными компаниями: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac и Moderna. «Диверсифицированный портфель вакцин гарантирует Европе доступ к вакцинации, после того как вакцины будут подтверждены как безопасные и эффективные», — сообщили в Еврокомиссии.

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