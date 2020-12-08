Ученые назвали причину исчезновения самолетов в Бермудском треугольнике 18 8.12.2020, 8:32

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Фото с сайта goro.mirtesen.ru

В совокупности, в этой области пропало около тысячи человек.

Австралийский ученый Шейн Саттерли предложил собственную версию пропажи 5 самолетов в районе Бермудского треугольника в 1945 году. Исследователь уверен, что все дело в ошибке командира звена, сообщает lenta.ua.

«Он просто ориентировался на то, что видел за окном, игнорируя, при этом всякие показатели приборов», — объяснил он. — «В тот момент уже стемнело, поэтому самолеты просто врезались в воду и потерпели крушение».

Специалист подчеркнул, что большая часть пилотов на бортах самолетов были стажерами и не умели профессионально контролировать воздушные суда в тяжелых условиях. Исчезновение произошло в 1945 году, когда пять американских торпедоносцев вышли на учебные полеты. В зоне Бермудского треугольника они перестали отвечать на связь и полностью исчезли с радаров. Спасательный самолет, отправленный на поиски, тоже пропал в небе над таинственным треугольником.

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