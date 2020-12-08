Белорусы массово выводят деньги из банков 8 8.12.2020, 10:48

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Сокращение средств на депозитах идет ускоренными темпами.

За один только третий квартал 2020 года было отозвано вкладов на 1,2 млрд рублей, что составило 6,5% всех депозитов. При этом депозиты в иностранной валюте сократились на 14,1% ($805 млн), в рублях — на 5,5% (758 млн рублей), пишет телеграм-канал NEXTA.

Следует учитывать, что большая часть вкладов (68,4%) физических лиц находится на безотзывных депозитах. На отзывных депозитах у населения осталось всего лишь 500 млн рублей на счетах в национальной валюте и $1,92 млрд на счетах в иностранной валюте.

Сокращение объемов банковских депозитов продолжается весь 2020 год и особенно ускорилось после августовских событий.

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