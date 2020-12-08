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Белорусы массово выводят деньги из банков

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  • 8.12.2020, 10:48
  • 6,767
Белорусы массово выводят деньги из банков

Сокращение средств на депозитах идет ускоренными темпами.

За один только третий квартал 2020 года было отозвано вкладов на 1,2 млрд рублей, что составило 6,5% всех депозитов. При этом депозиты в иностранной валюте сократились на 14,1% ($805 млн), в рублях — на 5,5% (758 млн рублей), пишет телеграм-канал NEXTA.

Следует учитывать, что большая часть вкладов (68,4%) физических лиц находится на безотзывных депозитах. На отзывных депозитах у населения осталось всего лишь 500 млн рублей на счетах в национальной валюте и $1,92 млрд на счетах в иностранной валюте.

Сокращение объемов банковских депозитов продолжается весь 2020 год и особенно ускорилось после августовских событий.

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