Более 500 белорусских ученых вступились за уволенных коллег 3 8.12.2020, 11:30

4,968

Опубликовано открытое письмо.

Белорусские ученые объявили сбор подписей под открытым письмом, в котором выражается обеспокоенность увольнениями сотрудников институтов Академии наук за политическую позицию.

«Мы, представители научного сообщества Республики Беларусь, выражаем свою обеспокоенность чередой увольнений сотрудников институтов Академии наук, активно принимающих участие в общественной жизни страны в целом и Академии наук в частности», - говорится в открытом письме, размещенном на специальном сайте.

Подписи под письмом уже поставили 530 белорусских и зарубежных ученых. Среди них преимущественно аспиранты, кандидаты и доктора наук.

Как говорится в письме, за последнее время стало известно о непродлении в Институте истории Национальной академии наук Беларуси контрактов целой группе высококвалифицированных ученых, принимающих наиболее активное участие в работе профсоюза (действительно отстаивающего права сотрудников). В то время как деятельность профсоюзов сегодня признана государством чрезвычайно важной, такой подход особенно удивляет.

«Репрессии по отношению к ученым, выполняющим свои прямые профессиональные и общественные обязанности, недопустимы!», - отмечается в письме.

Там подчеркивается, что ученые, подвергнутые подобным репрессиям, имеют высокую квалификацию, множество публикаций, патентов, имеют хорошую репутацию в международном научном сообществе. Список репрессированных прилагается и, к сожалению, постоянно пополняется.

«Мы призываем руководство Академии наук и ее институтов отказаться от практики политически мотивированных сокращений и давления на ученых и изыскать возможность продлить контракты вышеназванным сотрудникам», - говорится в письме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».