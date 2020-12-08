Евродепутат Карин Карлсбро: Санкционный список против режима Лукашенко должен быть расширен 1 8.12.2020, 12:36

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Карин Карсбро

Фото: liberalerna.se

Лиц, участвующих в преступлениях власти, легко установить.

Депутат Европейского парламента от Швеции Карин Карлсбро в интервью Charter97.org прокомментировала уже введенные и готовящиеся санкции против режима Лукашенко.

– Белорусы выходят на акции против диктатуры уже четыре месяца. В последнее воскресенье десятки тысяч белорусов снова вышли на улицы городов. Скажите честно, удивили ли белорусы Евросоюз, были ли готовы страны Европы к такому развитию событий?

– Я думаю, никто не мог ожидать, что это произойдет. Белорусский народ — чрезвычайно смел. Он смелее, чем кто-либо мог ожидать. Европейский Союз, а также различные заинтересованные стороны и депутаты Европейского парламента следят за тем, что происходит на ваших улицах каждый день, но особенно по выходным. Моя реакция – полное уважение ко всем белорусским протестующим, которые продолжают свои смелые демонстрации в это сложное время.

– Как вы оцениваете последний принятый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко?

– Я настроена очень критично, потому что эти санкции должны были прийти намного раньше. Но это был важный шаг, и хорошо, что они введены.

Мы просили ввести их долгое время, это была очень медленная реакция со стороны Европейского Союза. Я думаю, что ЕС должен работать лучше.

Теперь у нас есть санкции, но я все еще думаю, что должен быть более длинный список лиц, на которых распространяются санкции. Я рада, что сам Лукашенко был включен, потому что была дискуссия, должен ли он там быть или нет. Я удовлетворена тем, что в итоге он был включен, но список должен быть длиннее. Я выступаю за новый пакет санкций.

– Что вы ожидаете от недавно согласованного третьего пакета санкций?

– Я считаю, что и этот список слишком короткий, потому что в угнетение белорусов вовлечено гораздо больше людей. Довольно легко определить людей, находящихся на должностях, и людей, которые совершили насилие или несут ответственность за насилие на улицах. Я думаю, что список должен быть расширен для значительно большего количества лиц.

Должен быть дан четкий месседж: если вы принимаете участие в насилии и угнетении граждан Беларуси, за это будет расплата.

– ЕС ввел первые санкции 2 октября, однако насилие на улицах Беларуси все еще продолжается. Как вы думаете, что еще может сделать ЕС, чтобы помочь белорусам?

– Во-первых, список людей, на которых распространяются санкции, должен быть расширен. Второе – это долгосрочная перспектива. Это займет больше времени, но я думаю, что сотрудничество между Европейским Союзом и Беларусью в рамках Восточного партнерства должно быть пересмотрено. Все виды поддержки со стороны Европейского Союза стране должны быть рассмотрены в свете того, что там происходит.

Еще одна важная вещь заключается в том, что Европейский Союз, как и другие международные организации, могли бы сыграть важную роль в поддержке белорусских активистов и протестующих, организовать какое-то учреждение, какой-то орган, который позаботится обо всех доказательствах, собрать свидетельские показания от людей, потому что завтрашняя Беларусь должна строиться на правде.

Важный момент на будущее: дать белорусам возможность поделиться своим опытом, рассказать свои истории, собрать их, потому что люди, которые несут ответственность за насилие на улицах, должны знать, что правосудие последует за ними. И в будущем им придется взять на себя ответственность за то, что они делают прямо сейчас. Вот почему важно собирать истории задержанных. Не всегда, но иногда люди знают, кто их избивает, и знают, кто несет ответственность за насилие.

– Как вы думаете, ЕС должен ввести широкие экономические санкции против режима Лукашенко?

– Я открыта для санкций, которые работают. Мы должны использовать все мирные инструменты в наборе, которые работают, потому что то, что происходит сейчас в Беларуси, просто недопустимо.

– Во время воскресных протестов телекоммуникационные компании отключают мобильный интернет, чтобы минимизировать поток информации. Одна из таких компаний – австрийская А1. Как вы думаете, должен ли ЕС ввести санкции против компаний, которые фактически сотрудничают с режимом Лукашенко?

– Телекоммуникационные компании несут ответственность перед клиентами, и я подняла тему о компании, которую вы упомянули, в Европейском парламенте.

Я написала им письмо, чтобы попросить их прекратить следовать указаниям Лукашенко. Общим стандартом должно быть то, что все международные компании, работающие с интернет-операторами и операторами связи, не принимают приказы диктаторов.

Я также поняла, что очень важно, чтобы белорусский народ имел доступ к интернету. Поэтому это очень сложная ситуация. Международные компании должны взять на себя ответственность за свое поведение, и мы ожидаем от них гораздо большего.

– Что могут обычные белорусские граждане сделать для содействия мерам ЕС против режима Лукашенко?

– Я и мои коллеги пытаемся следить за ситуацией в Беларуси по всем имеющимся у нас каналам. Мы пытаемся установить контакт с гражданским обществом и различными правозащитными организациями.

Важно, чтобы правда о Беларуси достигла остального мира. Когда я получаю письма, когда я вижу, что происходит в социальных сетях, я знаю, что все это имеет значение. Мы слушаем, мы хотим знать, что происходит. В остальном мире, в остальной Европе, а также в Швеции очень много людей, которые заботятся о том, что происходит в мире.

Все истории, которые рассказывают о ситуации в Беларуси, должны доходить до нас. Мы можем действовать только в том случае, если у нас есть правдивая и актуальная информация. Я просто хочу сообщить белорусам: вся информация, которую мы получаем от вас, очень важна, мы ее используем и основываем на ней свои позиции.

– Какое значение имеет перенос хоккейного турнира (IIHF) из Беларуси?

– Обычно мы говорим, что спорт и политика – это разные вещи, но в Беларуси это очень тесно связано друг с другом, в особенности когда речь идет о белорусском хоккее. Проводить международный чемпионат в Беларуси сейчас невозможно. Это все равно, что играть в хоккей с самим диктатором. Как мне известно, это любимый вид спорта Лукашенко. Допустить это хоккейное событие — все равно, что дать ему лучший подарок, который он мог бы пожелать.

В знак солидарности с белорусским народом и протестующими мы не должны отправлять наши хоккейные команды в Беларусь. Это также вопрос безопасности, ведь туда сейчас невозможно поехать. Безопасность не может быть гарантирована в стране, где все могут быть избиты на улицах. Мы не можем накладывать санкции на режим — и в то же время играть с ним в хоккей. Это просто невозможно. Я собрала подписи в Европейском парламенте по этому вопросу, а также собрала подписи среди шведских депутатов, чтобы поставить вопрос перед шведской хоккейной организации. В пятницу, 4 декабря, шведская хоккейная организация заявила, что предпочла бы перенести турнир из Беларуси. Это был хороший сигнал со шведской стороны.

В Беларуси — нелегитимный режим, Лукашенко — это диктатор, мы ввели санкции против него, мы делаем политические заявления, и для нас невозможно поехать и сидеть с ним в одном месте, наблюдая за хоккеем и будучи его гостем. Это политическая позиция, и я думаю, что она оправдана, когда мы видим, что происходит на улицах Беларуси, это ужасное насилие в отношении граждан всех возрастов – женщин, мужчин, молодых, старых. Это не только тема для политической сферы, но и вопрос для гражданского общества, спортивных организаций, ученых и всех нас. Мы должны занять позицию, мы должны подумать о том, как наша собственная деятельность может поддержать протестующих в Беларуси. Это то, о чем все общество может подумать.

– В идеальном случае судебные процессы над лицами, совершившими преступления, будут проходить в Беларуси. Но если это невозможно по каким-либо причинам, как вы думаете, есть ли вероятность того, что эти судебные процессы будут проведены в Швеции под универсальной юрисдикцией? Может ли Швеция помочь в сборе доказательств, анализе, судебном преследовании и расследовании?

– Я думаю, что это вопрос для оппозиции. Я думаю, что мы можем многое сделать с нашей стороны, со стороны Европейского Союза. Вместе с международными организациями мы можем наилучшим образом поддержать и облегчить для белорусов задачу собирать отдельные истории, свидетельские показания и доказательства. Но я думаю, что очень важно, чтобы такой механизм или институт был разработан белорусской оппозицией.

Все демократии должны быть готовы сделать то, что необходимо, потому что однажды, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, ваша страна начнет движение вперед, проведет новые выборы, а также разберется со всеми ужасными вещами, которые произошли в последние месяцы. Я считаю, что Европейский Союз, а также моя страна обязаны помочь, если нас попросят или потребуется.​

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