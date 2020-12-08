Гомельский химзавод и «Гродно Азот» хотят «выжить» из Украины 4 8.12.2020, 14:20

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Их назвали угрозой продовольственной безопасности страны.

Для ОАО «Гомельский химический завод» Украина является основным экспортным рынком. Однако местные производители делают все, чтобы выжить белорусских конкурентов со своей территории, сообщает сайт «Сильные новости».

В августе 2019 года компании холдинга Group DF, который находится под контролем украинского олигарха Дмитрия Фирташа, инициировали специальное расследование относительно импорта удобрений. Представители Group DF обратились в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с жалобой, что их права как крупнейшего национального производителя удобрений ограничиваются со стороны импортеров. Они предлагали введение квот на импорт удобрений с распределением по отдельным странам. Что касается Беларуси, то в первую очередь речь шла об интересах Гомельского химзавода и «Гродно Азота», которым введение квот серьезно ударило бы по карманам.

Специальное расследование относительно импорта некоторых азотных удобрений, а также минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора и минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора и калия проводила Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

В июне 2020 года МКМТ приняла решение не вводить данный механизм ограничения внутреннего рынка, «руководствуясь национальными интересами, в частности, интересами потребителей и производителей сельскохозяйственной продукции». Очевидно, что белорусские предприятия от такой новости облегченно вздохнули, но ненадолго.

Входящие в состав холдинга Group DF компании «Химвектор» и «Азот» обратились в Окружной административный суд Киева с иском к Минэкономики и МКМТ о признании их действий противоправными с требованием отмены ранее принятого решения.

Рассмотрение дела было назначено на январь 2021 года. Однако истцы подали ходатайство относительно ускорения рассмотрения дела, которое было удовлетворено. Предварительное заседание суда прошло 2 декабря. На нем были рассмотрены ходатайства ряда украинских предприятий-производителей и ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» об участии в деле в качестве третьих лиц на стороне ответчиков. Аналогичные ходатайства заявили представители АОА «Гомельский химический завод» и ОАО «Гродно Азот». Все ходатайства суд удовлетворил. Следующее заседание назначено на 16 декабря. К этой дате, как сообщается в опубликованном в открытом доступе решении Окружного административного суда Киева, третьи лица должны направить в суд свои аргументированные возражения против иска.

Примечательно, после того, как было прекращено спецрасследование МКМТ без последствий для белорусских предприятий, Союз химиков Украины назвал такое решение антигосударственным, которое может привести к остановке украинских пр приятий-производителей минеральных удобрений, увольнению тысяч работников и сокращению поступления налогов в бюджет. «Мы уверены, что для украинских аграриев такая «поддержка» в среднесрочной перспективе также принесет немало проблем. Сначала зарубежные производители из-за демпинга ослабят позиции украинской химической отрасли, а затем, оставшись без конкуренции, начнут диктовать на украинском рынке свои условия и цены. Отказ от защиты и поддержки национального химпрома — это прямой путь к повышению цены на минеральные удобрения для украинского АПК и даже угроза продовольственной безопасности Украины», — говорилось в заявлении.

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