Второй в мире: вакциной от коронавируса привили 81-летнего Уильяма Шекспира 2 8.12.2020, 14:41

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Как проходит массовая вакцинация в Великобритании.

81-летний житель британского Уорикшира «Билл» Уильям Шекспир стал вторым человеком в мире, получившим вакцину Pfizer-BioNTech от коронавируса вне клинических испытаний.

Как сообщает Sky News, ему сделали прививку от COVID-19 сразу же после 90-летней Маргарет Кинан.

«Уильям Шекспир пытается положить конец зиме тревоги», став вторым вакцинировавшимся в больнице при университете Ковентри, пишет издание.

Примечательно, что «Билл» Шекспир не только тезка величайшего поэта и драматурга Уильяма Шекспира, но и родом из графства Уорикшир, где родился писатель.

Напомним, 8 декабря в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса.

Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для широкого использования.

Британия заказала 40 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 млн человек — каждый должен получить по две прививки.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее чем 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

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