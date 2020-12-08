закрыть
8 декабря 2020, вторник, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус: в США признали вакцину BioNTech и Pfizer безопасной

3
  • 8.12.2020, 19:22
  • 3,853
Коронавирус: в США признали вакцину BioNTech и Pfizer безопасной
фото: svensimon/picture alliance

Вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.

Медицинский регулятор США считает вакцину BioNTech и Pfizer безопасной, передает DW.

Управление по санитарному надзору США (FDA) признало безопасной вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer. Ведомство указывает, что данные 38 000 участников клинических испытаний не вызывают "никаких особых опасений по поводу безопасности", которые могли бы помешать выдаче разрешения на продукт в рамках экстренного применения.

Кроме того, в FDA отметили, что представленные компаниями данные демонстрируют, что вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов