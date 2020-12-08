Коронавирус: в США признали вакцину BioNTech и Pfizer безопасной

Коронавирус: в США признали вакцину BioNTech и Pfizer безопасной3
- 8.12.2020, 19:22
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Вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.
Медицинский регулятор США считает вакцину BioNTech и Pfizer безопасной, передает DW.
Управление по санитарному надзору США (FDA) признало безопасной вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer. Ведомство указывает, что данные 38 000 участников клинических испытаний не вызывают "никаких особых опасений по поводу безопасности", которые могли бы помешать выдаче разрешения на продукт в рамках экстренного применения.
Кроме того, в FDA отметили, что представленные компаниями данные демонстрируют, что вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.