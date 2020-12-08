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Польша закупила 60 миллионов доз вакцины от коронавируса

  • 8.12.2020, 22:20
Польша закупила 60 миллионов доз вакцины от коронавируса

У шести ведущих мировых производителей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна уже заказала 60 миллионов доз вакцины от коронавируса у шести производителей.

Об этом он написал в Facebook.

«В настоящее время мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцины от шести ведущих мировых производителей», — написал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что сейчас настало время для реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19.

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