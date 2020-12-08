Польша закупила 60 миллионов доз вакцины от коронавируса
- 8.12.2020, 22:20
У шести ведущих мировых производителей.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна уже заказала 60 миллионов доз вакцины от коронавируса у шести производителей.
Об этом он написал в Facebook.
«В настоящее время мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцины от шести ведущих мировых производителей», — написал Моравецкий.
Польский премьер добавил, что сейчас настало время для реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19.