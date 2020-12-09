Депутат Европарламента: У Лукашенко больше нет легитимности занимать пост главы НОК Беларуси 9 9.12.2020, 10:28

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Виола фон Крамон

Также из Минска должен быть перенесен ЧМ по хоккею.

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон в Instagram поделилась мнением о санкциях МОК в отношении НОК Беларуси.

– Я очень рада, что МОК наконец-то отреагировал. Отреагировал на многочисленные письма, обращения, давления, особенно со стороны лучших спортсменов Беларуси: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, которые обращались в МОК с просьбой расследовать то, что происходит в Беларуси.

Председателем НОК Беларуси является Лукашенко, и у него больше нет легитимности занимать этот пост.

Во-вторых, чемпионат мира по хоккею должен быть перенесен. Недопустимо, чтобы там, где происходят такие жесткие нарушения прав человека, проходило крупное спортивное событие. И, конечно же, чемпионат нельзя переносить в Россию, так как является самым большим сторонником Лукашенко, – сказала фон Крамон.

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