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Как белорусы протестуют по всей стране

  • 9.12.2020, 11:06
  • 2,057
Как белорусы протестуют по всей стране

Акции против узурпатора продолжаются уже четыре месяца.

Четыре месяца назад начались самые массовые и самые продолжительные в истории независимой Беларуси протесты.

Кроме воскресных Маршей уже четыре месяца каждый день белорусы организовывают разные акции протеста и солидарности.

Вот что читатели прислали телеграм-каналу «Радыё Свабода» только за ноч и утро: минские Зеленый Луг и Домбровка, Сухарево, Степянка и Чижовка, Новая Боровая, Гомель, Смаргонь, Смиловичи. Протестуют даже мандарины.

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