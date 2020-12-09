Как белорусы протестуют по всей стране
- 9.12.2020, 11:06
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Акции против узурпатора продолжаются уже четыре месяца.
Четыре месяца назад начались самые массовые и самые продолжительные в истории независимой Беларуси протесты.
Кроме воскресных Маршей уже четыре месяца каждый день белорусы организовывают разные акции протеста и солидарности.
Вот что читатели прислали телеграм-каналу «Радыё Свабода» только за ноч и утро: минские Зеленый Луг и Домбровка, Сухарево, Степянка и Чижовка, Новая Боровая, Гомель, Смаргонь, Смиловичи. Протестуют даже мандарины.