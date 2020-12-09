От COVID-19 умер первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич 18 9.12.2020, 12:19

10,314

Вячеслав Кебич

Фото: kp.by

(обновлено) Ему было 84 года.

Утром 9 декабря скончался первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич. Ему было 84 года.

26 ноября он заразился коронавирусом, находясь в больнице. Информации о похоронах пока нет.

Об этом nn.by рассказал сын Вячеслава Кебича.

Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в Воложинском районе.

Окончил Белорусский политехнический институт. Был директором Минского станкостроительного завода им. Кирова, вторым секретарем Минского горкома, а затем обкома Коммунистической партии Беларуси.

В 1985-1990 гг. - заместитель Председателя Совета Министров БССР - председатель Госплана БССР. В 1990-1994 гг. - председатель Совета Министров БССР и независимой Республики Беларусь.

Он проиграл президентские выборы Лукашенко летом 1994 года. Ушел в отставку 21 июля 1994 г.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».