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Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование насилия со стороны белорусской милиции

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  • 9.12.2020, 13:07
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Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование насилия со стороны белорусской милиции

К преступлениям применяется универсальная юрисдикция.

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси, сообщила в среду Генпрокуратура, сообщает delfi.lt.

«Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция», – говорится в сообщении прокуратуры.

Гражданин Беларуси, проживающий в данный момент в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября, по причине насильственных действий, которые были совершены над ним 13 октября в белорусской столице Минске.

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