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Посла Молдовы отозвали из России из-за анаболиков в машине дипмиссии

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  • 9.12.2020, 14:59
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Посла Молдовы отозвали из России из-за анаболиков в машине дипмиссии

Автомобиль был остановлен на таможне.

Посол Молдовы в России Андрей Негута отозван из Москвы, заявил на заседании правительства премьер-министр республики Ион Кику, сообщает издание Agora. Решение было принято после скандала с контрабандой анаболиков, которые хотели провезти через границу в машине с номерными знаками посольства Молдовы в России, сообщает РБК.

«После этого постыдного поступка ясно, что это, по крайней мере, косвенная ответственность главы дипмиссии, поэтому он должен ответить. Скоро мы станем известнейшими контрабандистами Европы. Что-то у вас не работает, это огромный позор для страны. Выводы должны быть соответствующими», — обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою.

Несколько коробок с анаболическими стероидами были обнаружены в микроавтобусе с дипломатическими номерными знаками, который был остановлен на таможне. Позже министерство иностранных дел подтвердило, что автомобиль принадлежал дипмиссии.

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