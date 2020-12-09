Посла Молдовы отозвали из России из-за анаболиков в машине дипмиссии 8 9.12.2020, 14:59

5,336

Автомобиль был остановлен на таможне.

Посол Молдовы в России Андрей Негута отозван из Москвы, заявил на заседании правительства премьер-министр республики Ион Кику, сообщает издание Agora. Решение было принято после скандала с контрабандой анаболиков, которые хотели провезти через границу в машине с номерными знаками посольства Молдовы в России, сообщает РБК.

«После этого постыдного поступка ясно, что это, по крайней мере, косвенная ответственность главы дипмиссии, поэтому он должен ответить. Скоро мы станем известнейшими контрабандистами Европы. Что-то у вас не работает, это огромный позор для страны. Выводы должны быть соответствующими», — обратился к министру иностранных дел Аурелию Чокою.

Несколько коробок с анаболическими стероидами были обнаружены в микроавтобусе с дипломатическими номерными знаками, который был остановлен на таможне. Позже министерство иностранных дел подтвердило, что автомобиль принадлежал дипмиссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».