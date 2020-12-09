Андрей Санников: Свободу Николаю Автуховичу! Свободу Игорю Олиневичу! 6 9.12.2020, 16:31

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Андрей Санников

Не сомневайтесь в патриотах Беларуси.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» прокомментировал новые уголовные дела против белорусским патриотов.

«Только не ведитесь! Николай Автухович — герой Беларуси. Игорь Олиневич — герой Беларуси.

Они оба попали в лапы карателей, которые служат психопату.

Запомните это: герои в плену у психопата.

Иных мнений у людей нормальных быть не может.

Я имею честь знать обоих. Это люди с очень твердым и четким понятием справедливости. Нравится это кому-то или нет, они готовы отстаивать свои принципы и идти на риск ради нас всех, а не ради своего «эго». И отстаивают, и рискуют.

Террористы, захватившие власть в нашей Беларуси, пытаются изобразить Николая и Игоря преступниками, якобы замышлявшими и даже исполнившими теракты на нашей территории. Им обоим шьют одинаковые сценарии, пытаются сделать из них «террористов».

Чушь собачая!

Даже пытками, которым подвергли всех захваченных по этим «делам», каратели ничего не смогли доказать.

Все, что ГБТВ продемонстрировало как доказательство страшных терактов, укладывается в простое юридическое определение «порча имущества».

Да, нам показали главных «террористов» Автуховича и Олиневича, якобы признающих какие-то свои деяния.

Лично я увидел совершенно спокойного Игоря, знающего свои права и осознающего царящий вокруг беспредел. Я увидел Колю на размытой картинке, который что-то говорил в пол, а, приподняв голову, сказал: «да, я призывал к свержению режима».

Это, по мнению негодяйчиков на службе у психопата, и является самым главным преступлением.

Так этого хотят минимум 9 миллионов белорусов! Кому-то еще непонятно, что такова сегодня реальность?!

Подгорели машины, сгорели строительные леса на дачных участках луковских чиновников, пусть даже какие-то постройки, этим что, можно оправдать преступления против человечности, которые совершает Лукашенко со своими подручными?

Только не ведитесь на гнусную ложь, не сомневайтесь в патриотах Беларуси. Не допускайте даже мысли о том, что можно смириться с омерзительной шайкой бандитов, засевшей на нашей земле. Их надо просто отсюда выкорчевать!

Свободу Николаю Автуховичу! Свободу Игорю Олиневичу! Свободу всем патриотам Беларуси!

Жыве Беларусь!» — написал Андрей Санников в «Фейсбуке».

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