Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса 9.12.2020, 19:01

фото с сайта: newizv.ru

Препарат не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики.

Анкара не будет приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haber Turk.

По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики.

«Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — сказал Коджа.

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