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Швеция готова вступить в НАТО

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  • 9.12.2020, 21:32
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Швеция готова вступить в НАТО

Комитеты парламента Швеции высказались за присоединение к Североатлантическому Альянсу.

Комитеты по обороне и иностранным делам шведского парламента высказались 9 декабря за включение в стратегию безопасности страны возможности присоединения Швеции к НАТО. Голосование в парламенте по шведской стратегии безопасности запланировано на начало следующей недели, передает polskieradio.pl.

Положение, принятое парламентариями, не обязывает правительство подавать заявку на членство в НАТО, но Швеция должна быть готова к вступлению в альянс в случае необходимости.

Такое видение шведской политики безопасности поддержали оппозиционные правые и центристские партии. Решение парламентских комитетов подверглось критике со стороны главы МИД Швеции Анн Линде. Помимо правящей в Швеции Рабочей партии — Социал-демократов также и Партия защиты окружающей среды — Зеленые и Левая партия выступают против положения о возможности вступления королевства в НАТО.

Швеция уже сотрудничает с НАТО, проводит совместные учения, а ее солдаты принимают участие в военных миссиях этой организации.

С 1990-х годов положения о том, что Швеция является нейтральной страной, постепенно исчезли из ее ключевых документов. Изменение подхода было закреплено принятием в 2009 году доктрины солидарности со странами Северной Европы и ЕС. Швеция обязалась помочь партнерам или ожидает их поддержки в случае вооруженного нападения или стихийного бедствия.

Шведские правые и центристские политики хотят также укрепить сотрудничество с Финляндией, допускающей союз с НАТО в своей политике безопасности.

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