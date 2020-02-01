Ученые создали духи, заменяющие кофе

Ученые создали духи, заменяющие кофе5
- 1.02.2020, 11:01
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Аромат действует не хуже бодрящего напитка.
Голландские ученые создали духи, повышающие работоспособность. Разработка чудо-парфюма с говорящим названием No.10 Spirit de Travail (в переводе на русский означает "рабочий дух") принадлежит Нидерландской компании Spaces, пишет lenta.ua.
В основу проекта легло исследование профессора Университета Аризоны Гари Шварца, который еще в 1980-е заявил, что с помощью запахов можно справиться с плохим настроением, стрессом и злобой.
Создатели аромата гарантируют: его вдыхание напрямую воздействует на повышение концентрации, внимания, работоспособности.
Парфюмеры долго бились над рецептом эссенции, изучая исследования о воздействии запахов на людей. В итоге «эликсир» собрался из ароматов корицы, ветивера, сандалового дерева и калабрийского бергамота.