Ученые создали духи, заменяющие кофе 5 1.02.2020, 11:01

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Аромат действует не хуже бодрящего напитка.

Голландские ученые создали духи, повышающие работоспособность. Разработка чудо-парфюма с говорящим названием No.10 Spirit de Travail (в переводе на русский означает "рабочий дух") принадлежит Нидерландской компании Spaces, пишет lenta.ua.

В основу проекта легло исследование профессора Университета Аризоны Гари Шварца, который еще в 1980-е заявил, что с помощью запахов можно справиться с плохим настроением, стрессом и злобой.

Создатели аромата гарантируют: его вдыхание напрямую воздействует на повышение концентрации, внимания, работоспособности.

Парфюмеры долго бились над рецептом эссенции, изучая исследования о воздействии запахов на людей. В итоге «эликсир» собрался из ароматов корицы, ветивера, сандалового дерева и калабрийского бергамота.