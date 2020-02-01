Жители Петербурга вышли на акцию против поправок в Конституцию 1.02.2020, 14:34

Фото: RFE/RL

Люди протестуют на Сенатской площади.

В Петербурге на Сенатской площади проходит акция против поправок в Конституцию. На ней задержали четырех активистов, сообщает severreal.org.

Нескольких задержали без объяснения причин, полицейские просто указывали на них пальцем, после чего их проводили в автозак. Один из них уехал.

Фото: RFE/RL

По данным "ОВД.Инфо", задержанных зовут Вадим Казак, Евгений Мусин и Марина Кен. Казака увели в автозак за то, что он отказался подписать предупреждение о правилах проведения публичного мероприятия. Его везут в отделение полиции №77. Активиста Евгения Мусина задержали за то, что он стоял с плакатом "Нет путинским поправкам в Конституцию".

Фото: RFE/RL

Как передает корреспондент Север.Реалии, также задержан активист Александр Тонконогов, у него был самодельный плакат на листе А4. В автозак увели Егора Строева.

Одного из участников пикета задержали жестко.

"Его несут за руки и за ноги, не могут поднять. Уложили на лавочку", — описывает корреспондент Север.Реалии. Активисту вызвали скорую.

Фото: RFE/RL

Организаторы акции — движение "Бессрочный протест" — назвали акцию народным сходом в защиту основ конституционного строя. Люди стояли с плакатами в пикетной очереди. В ней приняли участие около 50 человек. На аналогичных пикетах, которые состоялись 26 января, также были задержания, в полицию отвезли четырех человек.

Фото: RFE/RL

"Даже в концлагере нельзя перегибать палку. В сталинских лагерях люди восставали. Так вот мы не в концлагере, здесь нельзя делать такие вещи [с Конституцией]. Я думаю, что мы недостаточно активны, потому что все эти негодяи и жулики оседлали страну", — сказал один из участников Асан Мумджи.

Фото: RFE/RL

"Мы очень долгое время жили не в правовом государстве. Сначала под монархами, потом под какими-то бандитами, генеральными секретарями. Первая попытка стать правовым государством была в марте 1917 года, когда хотели создать Учредительное собрание, вторая — в начале 90-х годов, когда была принята нынешняя Конституция. Это не значит, что я полностью ее одобряю, но она действует, охраняет права человека, обеспечивает верховенство право. Разрушение ее — это совершенно неверный процесс, особенно при том, что мы имеем 20 лет власти одного человека. Государство — это не чья-то личная собственность, она общая. Это менеджеры, которые должны меняться, не привыкать к своим местам", — заметил участник пикетов Владимир Шипицын.

Одна из активисток считает, что каждая поправка должна быть обоснована.

"Но ни одна из них не была обоснована, это был такой подарок-сюрприз. Единственное, на что ссылался Путин, это на созревший общественный запрос на перемены, причем радикальные. Но на самом деле ничем, кроме демагогии, являться не может", — сказала она.

О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрожденного им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти.

Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Они уже предложили ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов. Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключен его перенос на более поздний срок.

По данным "Левада-центра", 47 процентов россиян полагают, что поправки вносятся в интересах Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.