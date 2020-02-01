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Алесь Беляцкий: Мы подали информацию Помпео о ситуации с правами человека в Беларуси

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  • 1.02.2020, 15:55
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Алесь Беляцкий: Мы подали информацию Помпео о ситуации с правами человека в Беларуси
Алесь Беляцкий

Госсекретарь США в Минске встретился с представителями гражданского общества.

Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля в Минске встретился с представителями гражданского общества - правозащитником Алесем Беляцким, председателем офиса по правам людей с инвалидность Сергеем Дроздовским, председателем Белорусского Хельсинкского комитета Олегом Гулаком и председателем Таварыства беларускай мовы Еленой Анисим, передает «Радыё Свабода».

Ранее Майк Помпео встретился с Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

«Мы подали информацию о ситуации с правами человека в Беларуси. Мы говорили о проблемах и наших рекомендациях, - рассказал Алесь Беляцкий. - Помпео сообщил, что фактически то же сказал на встрече с Александром Лукашенко, где поднимал вопросы с правами человека. По его словам, США поддерживают вопрос независимости Беларуси, безопасности и прав человека».


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