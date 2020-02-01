Виктор Шендерович: Лукашенко нашел свое истинное призвание 6 1.02.2020, 18:09

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Виктор Шендерович

Писатель-сатирик — о диктаторе и призвании формулировать.

Известный писатель-сатирик вспомнил слова диктатора Беларуси и реакцию на них, передает «Солидарность».

«Нас раком поставили по углеводородам!» — пожаловался на Россию Лукашенко. «Дурашка, это промежуточная поза, когда с колен поднимают», тут же среагировал Николай Травкин.

Да-да, тот самый прораб-депутат, блок «Шеварднадзе-Травкин», старожилы помнят, — написал Виктор Шендерович. — Политиком Николай Ильич был недолго, в позднейшие аферы не вписался, а к пенсионным годам, кажется, нашел свое истинное призвание: формулировать.

Делает он это иногда просто гениально.

«В России коалиции складываются только когда надо украсть, а одному не утащить».

Ну блеск же. Салтыковский уровень, ей-богу».

Напомним, что после конфликта с Россией по поводу углеводородов Александр Лукашенко распорядился диверсифицировать поставки нефти, отведя России лишь 30-40% экспорта.

— Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим.

По словам Лукашенко, белорусская власть будет в любом случае рассматривать альтернативные варианты поставки нефти, вне зависимости от того, удастся ли договориться о поставках российской нефти или нет.

Пока подвижек в решении конфликта с РФ нет. А в субботу в Минск с официальным визитом прилетел Госсекретарь США Майкл Помпео.