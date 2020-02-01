Австрийская почта посмеялась над слишком долгим Brexit 1.02.2020, 19:25

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Австрийская почта выпустила забавную марку.

В день выхода Великобритании из Евросоюза австрийская почта выпустила марку, в которой посмеялась над слишком долгим Brexit. На ней стоят две даты — 31 января 2020 года и 29 марта 2019 года, причем вторая стоит выше и зачеркнута. Купить их можно как в интернет-магазине почты, так и в отделениях, передает lenta.ru.

Марка тиражом 140 тысяч экземпляров номиналом 1,8 евро должна была поступить в продажу еще год назад. Считалось, что 29 марта 2019 года — крайний срок Brexit, но Великобритания смогла добиться продолжения переговоров.

Неизвестно, был ли нынешний тираж напечатан заново или в продажу поступили старые марки с исправлением, однако, отмечает Bloomberg, это стало хорошим «троллингом» Brexit.

Великобритания официально покинула Европейский союз 31 января. Однако до конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе о свободном перемещении людей. В Евросоюзе заявили, что сожалеют о таком решении, однако уважают его.