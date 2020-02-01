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После встречи с Лукашенко Помпео отправился в ПВТ

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  • 1.02.2020, 19:33
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После встречи с Лукашенко Помпео отправился в ПВТ
Фото: ПВТ

Сегодня на долю США приходится 44% экспорта компаний Парка высоких технологий.

После встречи с Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем госсекретарь США Майкл Помпео посетил Парк высоких технологий.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил Майкла Помпео с передовыми разработками компаний-резидентов, которые работают на рынке США: в сфере виртуальной и дополненной реальности, беспилотного транспорта и нанотехнологий, сообщили tut.by в ПВТ.

— Нам очень приятно, что госсекретарь США во время посещения Парка высоких технологий по-хорошему был удивлен нашими белорусскими разработками. Этот визит стал добрым и ясным знаком для развития совместного бизнеса. А в ИТ-сфере, безусловно, сотрудничество с США необходимо, без этого не обходится ни одна страна мира. Хоть это и банально прозвучит, но сегодня ему был дан новый стимул. Это касается и поставок на американский рынок, и инвестиций из США в Беларусь. Нас ждет новый этап взаимоотношений. Сейчас дела обстоят хорошо, и я думаю, что все будет еще лучше, — подчеркнул директор ПВТ Всеволод Янчевский.

О своих достижениях госсекретарю США рассказали представители крупнейшего резидента ПВТ – компании EPAM, создатели приложения для женского здоровья Flo, разработчики искусственного интеллекта для беспилотного транспорта Mapbox, а также стартап Saygames, который в прошлом году побил мировые рекорды роста в игровой индустрии, заняв третье место среди издателей мобильных приложений после Google и Facebook. Белорусские очки дополненной реальности продемонстрировала компания «Изовак».

Сегодня на долю США приходится 44% экспорта компаний ПВТ. В Парке зарегистрированы 62 компании с американским уставным капиталом, 286 резидентов поставляют свои продукты на рынок США. Экспорт их услуг в 2019 году достиг 900 млн долларов.


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