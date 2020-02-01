В Литве создали «Движение против Островецкой АЭС» 1 1.02.2020, 19:47

Движение намерено привлечь внимание ЕС к БелАЭС, которую строит Росатом.

Общественное движение противодействия проекту строящейся Беларусью рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса атомной электростанции (БелАЭС) создан в Литве. Решение об этом было утверждено в субботу на учредительном заседании инициативной группы, передает «Радыё Свабода».

«В задачи нашего движения входит добиваться того, чтобы Евросоюз услышал позицию Литвы по поводу БелАЭС и поддержал ее всеми возможными средствами, чтобы ядерный проект Беларуси, если ее не остановить, не получил дальнейшего развития», - отметил один из инициаторов депутат Сейма Жигимантас Павиленис.

Движение намерено всячески поддерживать усилия президента Гитанаса Науседы, направленные на то, чтобы добиться солидарного решения европейских партнеров Литвы не закупать электроэнергию БелАЭС, которую Вильнюс считает опасной. По замыслу инициаторов, общественное движение должно стать центром, который будет постоянно напоминать об опасности появления этого ядерного объекта.

Инициативную группу составили несколько десятков человек, в том числе депутаты парламента и Европарламента, экс-министр иностранных дел, экс-глава департамента государственной безопасности, ряд политиков от оппозиции и общественных деятелей. Движение открыто для всех, кто разделяет его позицию. 15 февраля планируется провести съезд.

Профессор Витаутас Ландсбергис в своем выступлении сказал, что никогда не поздно сказать опасности и несправедливости «нет». Хотя нельзя отрицать, что предыдущие правительства в отношении Островецкой АЭС допустили ошибки, общественность должна спросить себя: «Что мы можем сделать сейчас?» Голос Литвы может и должен быть услышан, но для этого нужно работать вместе.

Один из основателей, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс обратил внимание, что в Литве царит представление, что Островецкая АЭС уже построена и что общество уже ничего не может сделать. Однако это не верно - белорусские власти планируют дальше развивать проект опасной электростанции, поэтому, безусловно, еще не поздно активно выступать против этих планов.

Депутат Сейма, посол Жигимантас Павиленис заявил, что Движение против Островецкой АЭС планирует объединить все политические силы и общественные движения, которые не только поддерживают зеленый курс Европы и зеленую энергетику Литвы, но и стараются помочь президенту Гитанасу Науседу достичь его цели, чтобы все страны ЕС одобрили электроэмбарго с опасной АЭС.

«Во время первого съезда Движения против Островецкой АЭС мы инициируем европейскую петицию против этой атомной электростанции - несколько лет назад мы собрали 65 000 подписей граждан Литвы, теперь все вместе, используя все наши связи на Западе, мы должны убедить наших братьев и сестер европейцев, что Островец - экзистенциальная опасность для всей Европы», заявил Павиленис.