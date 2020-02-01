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Андрей Санников: Здорово, что Помпео нашел время для встречи с правозащитниками

  • 1.02.2020, 20:44
Андрей Санников: Здорово, что Помпео нашел время для встречи с правозащитниками
АНДРЕЙ САННИКОВ

Заявление о важности соблюдения прав человека не было «набором дежурных слов».

В субботу 1 февраля в ходе своей поездки по странам постсоветского пространства государственный секретарь США Майк Помпео посетил. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» сказал, что считает эту встречу очень важной. «Это был первый за долгое время визит высокопоставленного чиновника США в Беларусь. И подчеркнуть вопрос прав человека, конечно, лучше всего, встречаясь с правозащитниками», - считает Андрей Санников.

«Несмотря на то, что визит (Майка Помпео в Минск – прим.) был кратким – всего несколько часов, тот факт, что госсекретарь нашел время для встречи с правозащитниками, это просто здорово! Потому что недавно были визиты президента Австрии, затем премьер-министра Латвии, и никаких таких встреч не было, они, наверно, стесняются встречаться с активистами нашего гражданского общества», - предположил белорусский оппозиционер.

Андрей Санников убежден, что заявление о важности соблюдения прав человека не было «набором дежурных слов» со стороны высокопоставленного представителя США. «А вот прислушается ли к нему Александр Лукашенко? Нет, сто процентов, что не прислушается. Он считает, что это – второстепенный вопрос. И поскольку Соединенные Штаты сегодня беспокоят вопросы безопасности, он будет продавать мнимую “стабильность” в этом регионе за права человека. То есть, никаких изменений со стороны Лукашенко не будет», - считает он.

После встречи с госсекретарем США Алесь Беляцкий сообщил журналистом, что Майку Помпео была передана информация о положении с правами человека в Республике Беларусь. И хотя представители оппозиционных партий на эту встречу приглашены не были, они сумели передать обращение на имя Майка Помпео. Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов распространил по этому поводу комментарий, в котором, в частности, говорится: «Мы напомнили и о Будапештском меморандуме, и о международных обязательствах Беларуси в проведении честных, свободных выборов. Не забыли и о точечных санкциях в отношении чиновников, которые “специализируются” на ликвидации политических оппонентов и воруют голоса избирателей».

В свою очередь, Андрей Санников добавил: «К госсекретарю обратилась и Елена Захаренко - дочь убитого министра внутренних дел Юрия Захаренко. Недавно в связи с расследованием Deutsche Welle возникли новые факты, связанные с исчезновениями и убийствами политических лидеров Беларуси. Поэтому все это дает основания надеяться на возобновление серьезного международного расследования. То, что было привлечено внимание к тому, что на протяжении четверти века в Беларуси отсутствуют свободные выборы, это тоже должно сработать».

В конце своего комментария Санников подчеркнул, что визит Майка Помпео по странам региона включает в себя Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. «Очень хорошо, что он приехал к нам из Украины, и не из России. И сейчас будет, я думаю, достаточно серьезное обсуждение стратегии по отношению к постсоветскому пространству и в том числе – к европейской части этого пространства. А до сих пор такой стратегии не было видно», - заключил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».


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