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В «парламенте» Беларуси появится группа по взаимодействию с Конгрессом США

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  • 1.02.2020, 21:32
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В «парламенте» Беларуси появится группа по взаимодействию с Конгрессом США

Такая группа в белорусском «парламенте» будет создана впервые.

В Национальном собрании Беларуси завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США. Такое в белорусском «парламенте» в первый раз. В группу войдут «парламентарии» из обеих палат: как члены «совета республики», так и «депутаты» «палаты представителей».

«Мы готовы обсуждать с коллегами абсолютно все вопросы», — прокомментировал БелТА инициативу председатель постоянной комиссии «совета республики» по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.


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