Эксперт: Кредит на АЭС может вызвать финансовый коллапс 21 10.02.2020, 15:16

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Об очередной головной боли властей.

Белорусские власти просят Москву отложить начало выплат и снизить ставку по кредиту на БелАЭС. Об этом по итогам переговоров в Сочи заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

Просьба прозвучала на фоне неудачи официального Минска в вопросах поставок российских энергоресурсов.

Не станет ли тема БелАЭС дополнительным рычагом давления на Беларусь для Кремля? Об этом в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал политический обозреватель Александр Класковский.

— Сам проект атомной станции давно уже стал головной болью для белорусского руководства. Может быть, оно не хочет себе в этом признаваться. Но проект, по мнению многих экспертов, провальный, — отметил собеседник.

Он напомнил, что первоначальной идеей было уменьшение энергетической зависимости от Москвы. Но в процессе выяснилось, что зависимость наоборот увеличивается. И не только энергетическая, но и финансовая.

Кроме того, возникла масса технических нюансов: от поставок российского топлива, до его утилизации. Не говоря уже о факторе риска:

— Качество многих российских технологических проектов вызывает сомнения. Мы видим, что во многих отрослях у них происходит деградация.

Но самое главное — финансовая зависимость, считает эксперт. Необходимость выплат по атомному кредиту резко усугубляет долговую нагрузку на Беларусь. Не добавляет оптимизма и отсутствие ясных перспектив окупаемости станции. Если власти и рассчитывали платить по кредиту вырученными от продажи электроэнергии деньгами, то сейчас эти планы, похоже, обречены на провал.

— Сейчас видно, что после того, как Россия прижала по энергоносителям, отказалась компенсировать налоговый маневр, Беларусь оказалась в финансовом плане практически в катострофической ситуации. Нам необходимо ежегодно выплачивать около $3 миллиардов по внемшним долгам. И вот сейчас, когда подошел срок по выплатам кредита на АЭС, белорусская сторона привычно стала в позу просителя, — говорит Александр Класковский.

Очередная необходимость идти на поклон ослабляет переговорные позиции Лукашенко в отношениях с Кремлем, убежден политический обозреватель. Мало того, что была зависимость по традиционным энергоносителям, то теперь добавляется новая головная боль:

— Если Москва займет жесткую позицию в этом вопросе, что очень возможно, учитывая, как твердо она держится после «ультиматума Медведева», не идя на уступки, то это поставит белорусскую экономику под угрозу коллапса.

Впрочем, Москва может удовлетворить просьбу Минска по улучшению кредитных условий в обмен на подписание дорожных карт по углублению интеграции. Что, безусловно, несет угрозу суверенитету страны.

— В свое время авантюрное решение построить АЭС сейчас вылезает боком белорусскому руководству. И еще вылезет. Ведь это и финансовая петля, и дополнительная возможность для Кремля нажимать на Минск, понуждая его к углубленной интеграции, – отметил Александр Класковский.