Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 триллиона 1 10.02.2020, 21:42

Президент США назвал предложенный проект бюджета «настоящим компромиссом».

Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн с сокращением дефицита до $966 млрд. Документ предусматривает увеличение оборонных расходов на 0,3% — c нынешних $738 млрд до $740,5 млрд. Особый упор предполагается сделать на реализацию программ модернизации вооруженных сил, включая разработку новых космических комплексов вооружения и систем управления войсками. Китай и Россия упоминаются как конкурирующие национальные государств, передает kommersant.ru.

«Бюджет президента Трампа на 2021 год, опубликованный сегодня, отдает приоритет роли казначейства в укреплении сильной экономики в Соединенных Штатах, обеспечении финансовой стабильности за рубежом, укреплении национальной безопасности и эффективном управлении ресурсами налогоплательщиков»,— говорится в сообщении главы Минфина Стивена Мнучина.

Напомним, в июле 2019 года администрация США и лидеры Конгресса смогли согласовать проект федерального бюджета на следующие два года, а также договориться о временной отмене предельного уровня госдолга на срок до июля 2021 года. Соглашение предполагает значительное повышение военных и социальных расходов. Президент США назвал предложенный проект бюджета «настоящим компромиссом».