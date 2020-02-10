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Boeing 747 установил рекорд, преодолев Атлантику за пять часов

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  • 10.02.2020, 22:37
Boeing 747 установил рекорд, преодолев Атлантику за пять часов

Обычно такой рейс занимает более шести часов.

Авиалайнер Boeing 747-436 выполнял перелет в ночь с 8 на 9 февраля. Самолет вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и сел в лондонском Хитроу. Полет занял четыре часа и 56 минут: за это время самолет преодолел 5554 километра. Обычно такой рейс занимает более шести часов, передает naked-science.ru.

Путевая скорость авиалайнера (скорость относительно поверхности) достигала 1328 километров в час: это стало возможным благодаря воздушному потоку урагана «Кьяра». При этом самолет не преодолел звуковой барьер: воздушная скорость — скорость по отношению к воздушному потоку — была дозвуковой.

Абсолютным рекордсменом перелетов через Атлантику в 1996 стал сверхзвуковой Concorde, который перелетел из США и Великобританию за два часа и 52 минуты. Напомним, самолеты этого типа вывели из эксплуатации еще в 2003 году.


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