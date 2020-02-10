ТАСС: Во время пожара в хостеле в Москве погибли двое белорусов 10.02.2020, 23:14

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В здании было более 150 человек.

Два человека погибли в результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Один пострадавший умер на месте пожара, второй — в машине скорой помощи. Всего двое погибших. По предварительным данным, оба — граждане Беларуси», — сказал источник.

Возгорание произошло на четвертом этаже хостела на улице Новаторов, дом 15, его площадь составила 15 кв. м. Всего из здания, по уточненным данным МЧС, были выведены более 150 человек. Пожар ликвидировали.

В правоохранительных органах сообщили, что в хостеле в 2018 году выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Почти все они были устранены, благодаря чему удалось избежать массовой гибели людей.