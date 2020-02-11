После Cочи: сколько Беларусь потеряет на нефти? 28 11.02.2020, 8:20

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Белорусские НПЗ готовятся к новой реальности.

Вечером 7 января в Сочи закончились переговоры между Лукашенко и Путиным по вопросам цены на нефть и газ для Беларуси. Белорусский диктатор уехал с российского курорта без каких-либо заявлений для прессы.

В воскресенье, 9 января, первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал итоги сочинских переговоров.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — завил чиновник.

Что для белорусской «нефтянки» означает покупка сырья по ценам мирового рынка и к каким последствиям это может привести? На вопросы Charter97.org отвечает эксперт по вопросам энергоносителей Татьяна Маненок.

- Как вы оцениваете результаты переговоров по цене на нефть и газ для Беларуси, проведенные Путиным и Лукашенко в Сочи?

- По газу стороны договорились на текущий год сохранить цены на уровне прошлого года. Белорусскую сторону это не устраивает: задача максимум была — начать движение к сближению цен на газ с внутренней для регионов РФ, но у Лукашенко это не получилось. 127 долларов за тысячу кубометров — это компромиссная цена, понятно, что официальный Минск хотел платить меньше.

Что касается нефти, здесь тоже неожиданности нет. Руководство Российской Федерации неоднократно заявляло, что Беларусь должна договариваться непосредственно с российскими нефтяными компаниями, которые поставляют нефть в белорусские заводы. Позиция Кремля такова, что это теперь — вопросы «не государственного уровня», потому что субсидировать из бюджета поставки нефти в Беларусь правительство РФ не собиралось.

Полагаю, что сейчас официальному Минску придется договариваться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставок. Белорусским властям хотелось бы сбить премию к цене, но, судя по всему, это может не получится. Во всяком случае — это теперь вопрос договоренности с отдельными российскими компаниями. Компания «Татнефть», крупнейший поставщик нефти в белорусские заводы, в принципе, продекларировала возможность поставок — правда, очень небольшого объема (80 тысяч тонн) в течение месяца.

Но опять же, теперь нужно договариваться индивидуально по условиям поставок. Если белорусской стороне удастся договориться, то поставки нефти будут возобновлены. В любом случае, белорусским властям придется готовиться, что цена российской нефти для них будет мировой, а с нефтяными компаниями РФ придется вести индивидуальные коммерческие переговоры.

На уровне правительства Российской Федерации никаких уступок для Лукашенко не было.

- Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сказал, что Беларусь будет покупать российскую нефть по ценам мирового рынка. Что это означает? Какой будет итоговая цена на нефть для нашей страны?

- Раньше Беларусь получала нефть по мировой цене минус экспортная пошлина. Теперь цена будет коммерческой — как стороны договорятся. Например, компания Гуцериева договорилась по одной цене, компания «Татнефть» договориться на других условиях, о которых мы даже не будем знать.

Есть разные принципы ценообразования на нефть. Если поставлять в Европу, то там другой принцип, там привязка к спотовым ценам. У нас цена привязана к длинным контрактам. Если у официального Минска будут разовые контракты, то, наверное, будет возможность сбить «премию» к цене на нефть, на которой настаивает российская сторона. Но это — очень непростой вопрос. Неизвестно, захочет ли какая-то российская компания поставлять нефть без «премии» к цене.

Белорусская делегация в Сочи торговалась именно за то, чтобы «премии» не было. И на уровне российского правительства договориться об этом не получилось. Сейчас, возможно, компания Гуцериева поставляет без премии — но я не знаю, не видела эти контракты. Нет полной информации. Эта «премия» в прошлом году составляла примерно 10 долларов на тонну.

- Что в этих условиях ждет белорусскую нефтепереработку? Закончится ли так называемый «нефтяной эмират» для Лукашенко и его приближенных?

- Белорусская нефтепереработка уже не скрывает, что надо готовиться к новым условиям мировых цен на нефть сегодня.

С учетом того, что цена российской нефти будет приближаться к мировой, а через какое-то время, возможно, будет дороже мировой, белорусским властям придется искать альтернативные источники поставок.

Но есть и другие большие вопросы. Может ли Беларусь перерабатывать 24 миллиона тонн нефти? Какой объем на самом деле теперь смогут перерабатывать белорусские НПЗ? Это сложно сказать. Это должна решать экономика — сколько они смогут переработать и эффективно продать. Может это будет почти в два раза меньше — может быть, 13 миллионов тонн, может быть 15 миллионов тонн. Сложно пока сказать, какие будут возможности у заводов, насколько они смогут удержать близлежащие рынки, например, в Украину, в Молдову.

Приоритет, конечно, состоит в том, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок — и только потом, по возможности, экспортировать. И тут возникают большие вопросы. Пока сложно сказать, сколько конкретно нефтепродуктов НПЗ смогут продавать на внешних рынках — но это уже не будут прежние объемы с учетом приближения цен импортируемой российской нефти к мировым. Я так понимаю, и власти уже это не скрывают, что объем переработки нефти будет «оптимизироваться».

- Как создавшаяся ситуация с ценами на нефть может отразиться на розничной стоимости бензина в Беларуси?

- В Беларуси не рыночное ценообразование. Конечно, они будут повышаться, в любом случае, с учетом цен на нефть и с учетом самого рынка.