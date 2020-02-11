Антиядерные активисты: Строители БелАЭС подтверждают скандальные факты из доклада спецслужб Литвы 1 11.02.2020, 10:10

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Необходимо прозрачное расследование многочисленных инцидентов.

Белорусская антиядерная кампания предоставила Charter97.org для публикации свое заявление по поводу инцидентов и нарушений на строительстве БелАЭС:

«На этой неделе портал delfi.ru со ссылкой на Департамент госбезопасности Литвы и военную разведку сообщил о нарушениях стандартов безопасности при строительстве БелАЭС, конфликтах между белорусской и российской сторонами строительства, халатности российского подрядчика, а также о пожаре, случившемся прошлым летом на первом энергоблоке АЭС рядом с реактором.

Эта информация косвенно подтверждает те сведения, которые приходят к нам от людей, работающих на этом строительстве. Мы не смогли проверить данной информации и найти ей однозначных опровержений или подтверждений. Госатомнадзор не дал нам ответов по существу на наши запросы по поводу упомянутых инцидентов и нарушений технических норм.

Это говорит о том, что государственные организации Беларуси, ответственные за строительство БелАЭС и контроль за ним, не сообщают общественности всей информации о происходящем на Островецкой площадке. Эта практика не раз подвергалась критике со стороны органов Орхусской конвенции ЕЭК ООН, однако, как мы видим, на сегодняшний день она не изменилась.

Нас глубоко тревожит тот факт, что о нарушениях на БелАЭС, а также разбирательствах между подрядчиком и заказчиком, проблемах при строительстве, мы, граждане Республики Беларусь, которых непосредственно затрагивает эта АЭС, узнаем последними и, как правило, из зарубежной прессы, ссылающейся на разведку другого государства. Это до боли напоминает аварию на Чернобыльской АЭС, а также недавние радиационные аварии в России.

Второй факт - согласие Беларуси на предложение Литвы обсудить выполнение рекомендаций по стресс-тестам БелАЭС - о котором также недавно сообщили СМИ, невозможно не приветствовать как позитивный сдвиг, хотя и крайне скромный. В то же время, и этот случай подтверждает тот факт, что для правительства Беларуси мнение собственных граждан и контакт с ними не имеет значения. Эта неконструктивная практика поддерживает недоверие граждан к власти, что, в свою очередь, препятствует устойчивому развитию Беларуси, создает основу для конфликта внутри страны в непростой для нее момент.

Мы призываем государственные организации, и, в первую очередь, Госатомнадзор, к более ответственному отношению к своим гражданам! Мы требуем прозрачных и безотлагательных расследований всех инцидентов и устранения как их причин, так и следствий! Мы настаиваем на том, что пуск этой АЭС в теперешних условиях представляет не только угрозу экономического или политического характера, но и несет прямые экологические риски для граждан страны».