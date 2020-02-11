У Лукашенко нет денег на новые «цацки» 8 Андрей Исаков

11.02.2020, 10:49

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Карикатура: belsat.eu

А терпение народа — не резиновое.

Власти снова лезут в наш карман.

Казна Беларуси, видимо, настолько пуста, что власти решили обложить податью то, что в принципе обложить никак нельзя – беспроцентные рассрочки в магазинах.

Давайте попробуем разобраться почему.

Человек имеет желание купить козу, но не имеет возможности (он же белорус!) в то же время магазин имеет желание эту козу поскорее продать.

В сделку вмешивается третья сторона - банк, готовый дать в долг на покупку козы человеку, причем без переплат с его стороны. То есть, банк сразу оплачивает магазину стоимость козы, магазин за это даёт банку некий процент, человек забирает козу и все довольны.

Кроме Лукашенко, у которого нет денег на новые цацки.

Теперь посчитаем, что уже получило государство от сделки с козой, приведённой выше :

1. Покупательская способность гражданина, то есть в какой-то мере и его удовлетворение жизнью.

2. Банк получил прибыль от магазина и заплатил с неё налоги.

3. Магазин продал козу, получил прибыль и заплатил с неё налоги.

4. Человек, при покупке козы заплатил НДС, условно оплатил доставку козы куда нужно, то есть дал работу паре человек, которые заплатили налоги, потратили бензин и т.д. с чего тоже государство поимело копейку.

Схема идеальна и она прекрасно работает во многих цивилизованных странах, ведь любая экономика держится за счёт довольных клиентов и круговорота денег в природе внутреннего рынка.

Но у нас всё иначе, Лукашенко чужды пути цивилизованного мира, зато ему не чужды аппетиты личного удовлетворения, поэтому Нацбанк решил в эту схему включить некий вид налога, на крупные рассрочки, что, как всегда, испортит всё на корню. Власти который раз залазят в карманы белорусов через банковские системы с целью банального грабежа. Такое уже было, например, когда у нас срочные валютные вклады отменили, что лишило людей минимальной страховки на чёрный день.

Ад крадзенага не пасыцееш, Саша, забыл ты беларускую народную мудрость. А терпение народа не резиновое.

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»