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Беларусь начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

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  • 11.02.2020, 11:09
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Беларусь начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Фото: mazyr.by

Она идет на нужды НПЗ.

Беларусь ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток "Дружбы", не затрагивающих транзит, уведомила об этом российскую сторону, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - сказал представитель концерна.

В ведомстве подчеркнули, что забор технологической нефти ведется для переработки на белорусских НПЗ из веток "Дружбы", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.


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