Площадь органического земледелия в ЕС выросла на треть 11.02.2020, 11:36

Среди стран на первом месте находится Австрия.

Площадь органических сельскохозяйственных земель в Евросоюзе выросла до 13,4 миллиона гектара (или до 7,5% всех сельскохозяйственных земель) в 2018 году. За 6 лет рост составил 34% (так, в 2017 году органических земель было только 12,6 миллиона гектара). Эти данные приводит европейское статистическое агентство Евростат, пишет euro-pulse.ru.

Среди стран Евросоюза по доле органических сельскохозяйственных угодий лидирует Австрия – 24,1% всей сельскохозяйственной земли. На втором месте Эстония (20,6%), за ней – Швеция (20,3%). А меньше всего доля органических полей и садов на Мальте (0,4% всех сельскохозяйственных земель), в Румынии (2,4%), Болгарии и Ирландии (по 2,6%).

Органической сельскохозяйственная земля считается, если для ее возделывания не используется искусственных удобрений и пестицидов. Для восстановления почвы применяются натуральные удобрения, а выращиваемые культуры комбинируются особым образом и сменяют друг друга. А для борьбы с паразитами используются их естественные враги. Таким образом производители органической продукции сохраняют и урожай, и биоразнообразие рядом с сельскохозяйственными угодьями.