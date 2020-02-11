закрыть
11 февраля 2020, вторник, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Кто наживается на перепродаже российского газа в Беларуси

3
  • Светлана Калинкина, «Белорусский партизан»
  • 11.02.2020, 12:02
  • 1,183
Кто наживается на перепродаже российского газа в Беларуси
Светлана Калинкина

К вопросу о результатах переговоров в Сочи.

Сочи. Путин. Лукашенко. Битва нервов. Схватка тяжеловесов… Нафантазировали всякого. Но есть простая математика для тех, кто полагает, что Лукашенко в Сочи героически сражался за дешевые газ и нефть для белорусских потребителей.

С нефтью вопрос остается открытым, поэтому пока опустим. Давайте про газ.

Объявлено, что цены на газ в 2020 году будут на уровне 2019-го – 127 долларов за тысячу кубометров. И, вроде бы, логично задаться вопросом: «Хорошо это или плохо?» Но вопрос неправильный. Потому что нам-то что? Нам что с того, что Лукашенко именно на такую сумму договорился с Путиным?!

Это ниже мировых. Правильно. Но кто в Беларуси увидит газ по таким ценам?

127 долларов за тысячу кубометров – это по среднему курсу Нацбанка за прошлый год где-то 265 рублей. Вот только для белорусских потребителей не было таких тарифов. И близко не было.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели получали газ по цене 533,72 рубля за тысячу кубометров или по 255 долларов с хвостиком. То есть вдвое (!) дороже.

Бюджетным организациям и организациям ЖКХ газ поставлялся по 529,15 рублей за тысячу кубов. Или по 253 доллара. Тоже тариф наотмашь!

Есть, конечно, льготники – производители цемента, кирпича, азотных удобрений, бумаги, льняных тканей и т. п. – те, кого государство поддерживает. Но скупо поддерживает. И только «Великий камень» на особом счету. Кстати, я бы считала справедливым и ориентировалась именно на тариф, установленный для индустриального парка «Великий камень». Хотя бы потому, что он определялся под контролем китайских специалистов, который считать умеют.

Так вот: «Великий камень» получал газ по цене 334.16 рубля за тысячу кубометров. Или менее чем по 160 долларов.

Есть разница: 255 долларов для всех и 160 для китайских друзей?

Есть, да еще какая! Но главное — в спецтарифе для «Великого камня» присутствует здравый смысл. 127 долларов стоит сам газ и его транспортировка на более чем 3000 километров до белорусской границы и 33 доллара – доставка по Беларуси. Это уже как-то более похоже на адекват.

Причем, не приходится списывать необъяснимо высокие тарифы на газ заботой о людях: мол, для населения газ почти бесплатный, поэтому заводы страдают. Хотелось бы верить, но это сказки. Мы с вами, обыкновенные потребители, с 1 января платим 0,4213 рубля за кубометр газа, а в пересчете на тысячу кубов – 421,3 рубля или приблизительно 200 долларов. То есть в родной стране мы хуже китайцев.

Но самое главное – причем здесь Путин вообще? Зачем его уигрывать хоккем, услащать шоколадом, умолять , ублажать, кланяться, если распределение газа по Беларуси стоит столько же, сколько собственно «голубое топливо» и его транспортировка до нашей границы кого-то далекого Сургута? Где проблема – в Сургуте, в Кремле, или где-то в пределах белорусской границы?

Происки «Газпрома»? Так и он совершенно не при чем. По Беларуси газ доставляет объединение «Белтопгаз» через свои областные сбытовые предприятия. Значит, все вопросы — к нему. Вот только их никто не задает.

Можно предположить, что «Белтопгаз» – монополист с непомерными аппетитами – всех нас кормит, является лидером среди налогоплательщиков, да еще и с большим отрывом. Но тоже догадка не верная. МТС, А1, Табак-инвест. Минск-Кристалл, Минский завод виноградных вин более щедры с налоговыми платежами, а вот «Белтопгаза» в десятке крупнейших налогоплательщиком Минска вообще не числится.

Так кого кормит это предприятие? Где деньги?! За чьи интересы бился Лукашенко у Путина? За интересы белорусских предприятий? Я вас умоляю...

Светлана Калинкина, «Белорусский партизан»


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников